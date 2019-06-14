Минтруд предложил награждать лучших наставников знаком отличия

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Лучших наставников Министерства труда и социальной защиты РФ и подведомственных организаций предлагается награждать знаком "Почетный наставник Минтруда России". Соответствующий проект приказа министерства опубликован в пятницу на официальном портале нормативных правовых актов.

"В целях поощрения федеральных государственных гражданских служащих Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и работников подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации федеральных государственных учреждений и федерального государственного унитарного предприятия приказываю: учредить знак отличия Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Почетный наставник Минтруда России", - говорится в документе.

Знаком отличия планируется награждать сотрудников, которые осуществляют наставничество над молодыми госслужащими не менее трех лет. "Награждение знаком отличия "Почетный наставник Минтруда России" производится при наличии стажа работы в Министерстве или подведомственных организациях не менее 10 лет", - говорится в документе.