В Минобрнауки заявили, что конкурс мегагрантов позволит привлечь молодые кадры в науку

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования (Минобрнауки) Михаил Котюков считает, что конкурс мегагрантов, победители которого получат до 90 млн рублей на свои исследования, будет способствовать решению одной из главных задач для российской науки - привлечению в исследовательскую деятельность молодых кадров, сообщает в пятницу пресс-служба министерства.

"В 236 лабораториях, организованных в рамках проекта [мегагрантов], более половины исследователей - в возрасте до 39 лет. Ежегодно около 2 тыс. молодых ученых проходят через научную школу жизни лабораторий мегагрантов. Если учесть географию охвата, то это практически вся страна. Уверен, что через несколько лет мы сможем говорить о новом мощном поколении научной России", - сказал Котюков.

По его словам, сегодня одна из главных задач - привлечение в исследовательскую деятельность молодых кадров. "Задача не нова, но по-прежнему актуальна. К счастью, у нас есть факты, внушающие оптимизм и подтверждающие правильность выбранного пути", - пояснил министр, добавив, что за последние десять лет численность исследователей в возрасте до 39 лет увеличилась с 117,1 до 157,8 тыс. человек, а их удельный вес в общем количестве исследователей - с 30,1 до 43,9%.

"И это не просто цифры. В науку, действительно, приходят сильные, талантливые молодые люди. Мы видим это и по нарастающему с каждым годом числу претендентов на "мегагранты", - добавил глава Минобрнауки.

В четверг Минобрнауки РФ объявило о проведении очередного седьмого конкурса на получение мегагрантов. Гранты правительства РФ выделяются в размере до 90 млн рублей каждый на проведение научных исследований в 2019-2021 годах. Прием заявок на получение "мегагрантов" откроется 20 июня и завершится в 14:00 мск 1 августа. Итоги конкурса Минобрнауки России планирует подвести до 1 ноября 2019 года.