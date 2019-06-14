Волгоградская прокуратура восстановила право ребенка-инвалида на бесплатное лекарство

ВОЛГОГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Прокуратура Волгоградской области восстановила право 12-летнего мальчика-инвалида на бесплатное лекарственное обеспечение, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

"В ходе прокурорской проверки установлено, что мальчик, страдающий редким врожденным иммунодефицитным заболеванием, связанным с нарушением процесса свертываемости крови, нуждается в терапии дорогостоящим лекарством. Еженедельно ему следует принимать препарат, стоимость которого на одно применение превышает 25 тыс. рублей. С начала этого года ребенок необходимым лекарством не обеспечивался", - сказано в сообщении ведомства.

Прокурором в суд было предъявлено исковое заявление о возложении на комитет здравоохранения Волгоградской области обязанности по обеспечению ребенка-инвалида лекарством согласно медицинским показаниям.

"После предъявления иска лекарство предоставлено, в настоящее время мальчик обеспечен необходимым препаратом в полном объеме", - уточнили в областной прокуратуре.