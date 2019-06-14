"ИрАэро" запустит прямые рейсы между Москвой и китайским городом Хэфэй

ШАНХАЙ, 14 июня. /ТАСС/. Прямой авиарейс между китайским городом Хэфэй в восточной провинции Аньхой и Москвой будет официально запущен 20 июня. Об этом в пятницу сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на компанию - оператора международного аэропорта Синьцяо в городе Хэфэй Anhui Civil Aviation Airport Group.

Рейсы будут выполняться российской авиакомпанией "ИрАэро" на самолетах Boeing 777 каждый четверг. Время в пути по новому маршруту составит примерно 7,5 часов. Прямой авиарейс Хэфэй - Москва - Хэфэй будет работать в пиковый туристический сезон, с 20 июня по 26 октября.

Регулярное авиасообщение между Хэфэй и Москвой открылось в декабре прошлого года. Рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" осуществляются с промежуточной посадкой в Новосибирске два раза в неделю на самолетах А 320.

Провинция Аньхой пользуется популярностью у российских туристов благодаря большому количеству достопримечательностей и известным горным массивам, в числе которых - Хуаншань и Тяньчжушань. Власти провинции Аньхой также установили тесные связи со многими регионами Приволжского федерального округа по линии сотрудничества в формате "Волга - Янцзы".