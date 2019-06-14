Голунов рассказал, что испытывает панические атаки "на тему безопасности"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в пятницу рассказал, что испытывает панические атаки "на тему безопасности" после задержания и возбуждения в его отношении дела о хранении наркотиков.

"У меня случаются панические атаки на тему безопасности, мне нужно понять, как дальше жить, как вернуться к обычной жизни, но пока я не знаю, как это сделать", - сказал Голунов.

Мосгорсуд в пятницу снял с рассмотрения и прекратил производства по жалобе защиты Голунова на заключение его под домашний арест. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, представитель которой заявил об отсутствии оснований для продолжения производства по делу. "По данному делу не имеется предмета судебного контроля", - сказал прокурор.

Защита Голунова просила вернуть дело в суд первой инстанции для устранения имеющихся в нем нарушений. Суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.

Голунов также заявил, что пока не решил, пойдет ли на митинг 16 июня в свою поддержку. "Мне нужно осознать и подумать, я приму решение позднее, у меня еще есть два дня", - сказал журналист.

Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. Также в полиции заявили, что нашли еще 5 граммов кокаина в квартире, которую снимает журналист. Никулинский суд отправил журналиста Голунова под домашний арест. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить его. МВД после проверки обстоятельств задержания Голунова сняло с него обвинения.