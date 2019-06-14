Минтруд предложил изменить перечень профессий для трудоустройства иностранцев вне квот

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Минтруд России предложил актуализировать печень профессий для иностранных специалистов, которые трудоустраиваются в РФ вне квот из-за дефицита кадров, исключив из него ряд специальностей и дополнив другими. Соответствующий проект приказа министерства опубликован в пятницу на официальном портале нормативных правовых документов.

"На основании предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учитывая наличие на рынке труда соответствующих специалистов, злоупотреблений со стороны работодателей и деятельность по защите национального рынка, из перечня исключены следующие профессии: инженер по качеству, менеджер (в общественном питании и гостиничном обслуживании), метрдотель (администратор торгового зала), переводчик технической литературы, шеф-повар", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также Минэнерго России предложило включить в соответствующий перечень следующих специалистов: мастер по ремонту технологического оборудования, оператор технологических установок, слесарь по ремонту технологических установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, инженер-программист, инженер по расчету режимов, диспетчер.

Согласно российскому законодательству, предоставление права на осуществление трудовой деятельности вне квот в России предоставляется квалифицированным специалистам, трудоустраивающимся по имеющейся у них профессии в соответствии с утвержденным в РФ перечнем профессий.