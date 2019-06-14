ТАСС в спецпроекте рассказал о том, как меняется ситуация с донорством крови в России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. ТАСС выпустил спецпроект "Немалой кровью", рассказывающий о том, почему важно становиться донором и как изменилась ситуация с донорством в России за последние десять лет. Материал был подготовлен вместе с Федеральным медико-биологическим агентством России (ФМБА) и Службой крови России и приурочен ко Всемирному дню донорства крови, который ежегодно отмечается 14 июня.

По словам начальника Управления организации службы крови ФМБА России Ольги Эйхлер, совместная работа с командой ТАСС позволила по-новому взглянуть на результаты госпрограммы развития добровольного донорства крови и ее компонентов в России.

"В рамках проекта, посвященного такой социально-значимой теме, мы постарались в максимально доступной форме отразить ответы на те вопросы, которые так или иначе еще остаются у контингента наших потенциальных и первичных доноров, поделиться теми глобальными итогами, которых мы достигли благодаря полной модернизации отечественной Службы крови. Надеемся, что нам это удалось", - сказала Эйхлер.

Спецпроект поделен на две части - для тех, кто никогда не сдавал кровь, и для тех, у кого уже есть такой опыт. Цель первой части - мотивировать человека прийти на станцию переливания крови, второй - помочь донору найти причины для того, чтобы туда вернуться.

Главная особенность проекта - интерактивная плиточная карта России, на которой можно посмотреть, как обстоят дела с донорством в стране по пяти ключевым параметрам: числу доноров и донаций на 1000 человек, проценту отводов (то есть количеству людей, которым отказали в донорстве), проценту доноров, сдавших кровь впервые за конкретный год, и среднему числу донаций на одного донора за год.

При нажатии на конкретную плитку можно увидеть, как за последние годы менялась ситуация по определенному параметру в том или ином регионе и насколько она отличалась от среднего значения по России. Также в спецпроекте даются ответы на главные вопросы о донорстве и развеяны наиболее популярные мифы, связанные со сдачей крови.