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Более 30 тыс. человек стали донорами крови в Подмосковье с начала 2019 года

Более 8 тыс. человек стали донорами впервые

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Свыше 30 тыс. жителей Московской области сдали кровь с начала текущего года. Более четверти из них стали донорами впервые, сообщает в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора. В Московской области с начала года сдали кровь более 30 тыс. человек, из них впервые стали донорами - свыше 8 тыс. Весь собранный материал направляется в наши медорганизации для помощи тем, кто в этом нуждается: онкологическим больным, пациентам с тяжелыми травмами, с обильной кровопотерей, нуждающимся в хирургическом вмешательстве и многим другим", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Дмитрия Матвеева.

По данным пресс-службы, порядка 24 тыс. литров донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с начала 2019 года. В этой работе задействованы 37 медицинских учреждений, главным из которых является Московская областная станция переливания крови.

Отмечается, что донации в регионе производятся по большей части на безвозмездной основе, а за год в среднем заготавливают более 60 тыс. литров донорской крови и ее компонентов. В честь праздника Дня донора проводятся акции в особой экономической зоне Дубна и в Домодедове.

В пресс-службе напомнили, что Всемирный день донора был учрежден на Всемирной ассамблее здравоохранения в 2005 году в Женеве.

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