Первая группа жителей Донбасса получила российские паспорта по упрощенной схеме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Первая группа жителей Донецкой и Луганской народных республик получила в пятницу паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке согласно апрельскому указу президента РФ. Церемония прошла в Ростовской области, куда утром приехали чуть более 60 жителей республик Донбасса.

Для этого в Ростовской области были открыты два специализированных отделения по вопросам миграции МВД. Один - в Неклиновском районе, где начали получать паспорта граждане ДНР. Сегодня их обладателями станут 34 жителя Донецкой народной республики. Второе - в Новошахтинске. Здесь в течение дня будут выданы первые 30 паспортов жителям Луганской народной республики.

Процедура выдачи занимает не более десяти минут. Она включает прохождение дактилоскопии и принятие присяги гражданина РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.

После этого на территориях республик Донбасса были открыты пункты приема документов на получение российских паспортов. В ДНР уже принято более 8 тыс. пакетов документов, в ЛНР - около 3 тыс.