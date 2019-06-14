Четверть осужденных в России выходит на свободу досрочно

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Почти четверть осужденных в России выходит на свободу из колоний условно-досрочно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России в связи с профессиональным праздником сотрудников воспитательной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 14 июня.

"Одной из важных форм работы начальника отряда с осужденным является его мотивация к правопослушному поведению, главным итогом этой работы является условно-досрочное освобождение или изменение вида исправительного учреждения", - отметили во ФСИН.

В 2018 году "из более чем 200 тыс. освобожденных из мест лишения свободы более 46 тыс. осужденных освободились условно-досрочно", а 21 тыс. осужденным судами заменена неотбытая часть наказания на более мягкий вид наказания. Более 14 тыс. осужденных были переведены для дальнейшего отбытия наказания в колонии-поселения, что "является одним из элементов успешной подготовки к освобождению из мест лишения свободы и последующей интеграции в общество".

Реже применяется институт помилования осужденных. Материалы на помилование также готовят выполняющие воспитательные функции в местах лишения свободы начальники отрядов.

Указами президента о помиловании из мест лишения свободы в 2017 году освобожден один человек, в 2018 году - четыре человека, в этом году - три человека.