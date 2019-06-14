Спасенные в Оманском заливе моряки из России не обращались за помощью к омбудсмену

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июня. /ТАСС/. Россияне, находившиеся среди членов экипажа одного из двух судов, подвергшихся в Оманском заливе атаке, и эвакуированные в порт города Джаск, не обращались за помощью к уполномоченный по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

"Нет, не обращались. Но я слежу за данной темой", - сообщила она в пятницу ТАСС в Ханты-Мансийске, отвечая на соответствующий вопрос.

Тринадцатого июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous ("Кокука карейджес") взял на свой борт американский эсминец Bainbridge ("Бэйнбридж"), а команду норвежского танкера Front Altair ("Фронт Альтаир"), среди которых были россияне, иранские экстренные службы эвакуировали в порт Джаск.

Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за инцидент на Иран, его заявление поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отверг эти обвинения.