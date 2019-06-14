ФОМ: число патриотически настроенных россиян за 7 лет выросло на 9%

ТАСС, 14 июня. Более 73% россиян, опрошенных Фондом "Общественное мнение", называют себя патриотами - это на 9% больше, чем в декабре 2012 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые были опубликованы в пятницу.

Больше всего людей, которые называют себя патриотами, насчитывается среди россиян в возрасте от 31 до 45 лет с высшим образованием (84%), а также в группе от 46 до 60 лет (78%). При этом доля заявивших о патриотизме жителей заметно выше в Москве (80%) и Южном федеральном округе (79%).

48% опрошенных отметили, что ключевую роль в формировании чувства патриотизма играет патриотическое воспитание, а 42% назвали иные причины. Еще 10% респондентов затруднились с ответом.

Как считают жители страны, патриот не может оставаться равнодушным к окружающей среде (69%), избегать службы в армии (69%) и не знать историю своей страны (68%). Вместе с тем, по мнению большинства участников исследования ФОМ, патриот может предпочитать иностранную литературу и искусство отечественному (57%). При этом 32% опрошенных придерживаются противоположной позиции.