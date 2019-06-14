Депутат Госдумы предложил учесть опыт Европы при повышении скорости на трассах до 130 км/ч

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Александр Васильев заявил, что перед введением нового стандарта (ГОСТ), который позволяет повысить лимит скорости на некоторых российских автомагистралях до 130 км/ч, необходимо учесть европейский опыт и спросить автомобилистов. Такое мнение он выразил в пятницу ТАСС.

Как ранее сообщала газета "Коммерсантъ", Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) Минтранса РФ разработал проект нового стандарта, который позволит владельцам автомагистралей увеличить скоростной лимит с 110 км/ч до 130 км/ч на некоторых федеральных дорогах. Утвердить подготовленный по заказу Росавтодора документ планируется в августе.

"Я бы поддержал идею (о создании нового стандарта - прим. ТАСС), если бы она была позаимствована у лучших европейских дорожников. К сожалению, у наших дорожников слишком занижена планка - объемы по асфальтированию приоритетнее безопасности людей. А где с безопасностью плохо, начинают винить водителей и ставить камеры", - сказал Васильев.

По его словам, практика строительства новых магистралей в нашей стране сейчас отрицательная. "Не выполняются элементарные требования по качеству разметки, придорожные зоны и съезды к ним не соответствуют иностранной практике. На [трассах] М4 "Дон" и М11 "Москва - Санкт-Петербург" принято на этом экономить, съезды короткие, зоны отдыха плохо обозначены. Это как раз негативно сказывается на аварийности - фуры останавливаются на обочине, после чего в них прилетают автомобили на скорости 130 км/ч", - сказал член ОНФ.

Он также отметил, что посоветовал бы представителям РосдорНИИ "съездить во Францию, посмотреть на дороги концессионеров и полностью перевести их регламенты на русский язык". "У меня одна просьба к "Автодору" - сделайте как у них и ничего не придумывайте. Опыт Франции и Италии показывает, что можно создавать безопасные дороги, где не встретишь ни одной камеры контроля скорости. Имея большой опыт передвижения по европейским дорогам, я готов помочь РосдорНИИ и "Автодору" создать хороший стандарт", - подчеркнул депутат.

Он также добавил, что "было бы разумнее пригласить в РосдорНИИ российских автомобилистов и рассказать о готовящемся стандарте". "К сожалению, работа с изучением мнения автомобилистов, которые являются клиентами платных дорог, не ведется", - заключил Васильев.