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В МГУ создан Институт теоретической и математической физики

Институт занимается перспективными исследованиями, в частности, теории струн и квантовой гравитации, конформных теорий поля и голографии, интегрируемых систем и квантовой теории поля

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Институт теоретической и математической физики (ИТМФ) начал работать в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, сообщила в пятницу пресс-служба МГУ. Новое подразделение займется научными исследованиями и участием в образовательных программах при поддержке фонда "Базис".

ИТМФ является открытой научно-исследовательской площадкой для российских и зарубежных ученых. Институт занимается перспективными исследованиями в области фундаментальной теоретической и математической физики, в частности, теории струн и квантовой гравитации, конформных теорий поля и голографии, интегрируемых систем, квантовой теории поля. Возглавляет ИТМФ Аркадий Цейтлин - российский и британский ученый-физик, профессор Imperial College London. Цейтлин внес фундаментальный вклад в теорию суперструн и квантовую теорию поля.

Стратегию развития и кадровую политику института определяет научный совет, куда входят международно признанные ученые и международные эксперты по высшему образованию.

"Институт будет участвовать в образовательной деятельности в следующих форматах: факультативы, спецкурсы и обзорные лекции по тематике института, научное руководство студентами и аспирантами, совместная с физическим факультетом МГУ магистерская программа, которая стартует в сентябре этого года", - приводит пресс-служба слова Цейтлина. Магистерская программа будет направлена на подготовку специалистов в области теоретической физики фундаментальных взаимодействий.

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