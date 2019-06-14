Большинство школ Подмосковья проведут выпускные 20 и 21 июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более 33 тыс. одиннадцатиклассников окончат школы в Подмосковье в 2019 году. Большинство образовательных учреждений проведут выпускные 20 и 21 июня, сообщила пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования Московской области Ольги Забраловой.

"Большая часть выпускных вечеров в школах Московской области пройдут 20 и 21 июня. Со школой попрощаются свыше 33 тыс. одиннадцатиклассников. Дату проведения выпускного бала самостоятельно определят образовательные учреждения", - приводятся в сообщении слова Забраловой.

Как отметили в пресс-службе, в прошлом году подмосковные школы выпустили более 32,6 тыс. учеников.

Забралова также пожелала выпускникам успехов на новом этапе. "Для подмосковных выпускников завершаются последние экзамены, совсем скоро они получат аттестат. Впереди непростой выбор: многие продолжат образование в вузах, кто-то пойдет получать профессию в колледжи, а часть ребят выйдут на работу <...> У вас все получится", - добавила зампредседателя правительства.

Также она напомнила, что 1 июля стартует приемная кампания в высшие и средне-специальные учебные заведения.