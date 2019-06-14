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Упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса

МВД получило около 12 тыс. заявок на российский паспорт от жителей Донбасса

По словам начальника ГУ МВД России по Ростовской области Олега Агаркова, 1,2 тыс. документов уже обработаны и получили положительную реакцию
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© Валерий Матыцин/ТАСС

ПОКРОВСКОЕ /Ростовская область/, 14 июня. /ТАСС/. Около 12 тысяч граждан Донецкой и Луганской народных республик обратились за получением российского паспорта после указа президента РФ об упрощении процедуры его оформления для жителей Донбасса. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.

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"На сегодняшний день в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тысяч документов, которые будут обрабатывать в течение трех месяцев. 1200 документов уже обработано, получили положительную реакцию", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.

После этого на территориях республик Донбасса были открыты пункты приема документов на получение российских паспортов. Первые паспорта, оформленные по новым правилам, 14 июня вручены на пунктах выдачи в Ростовской области.

Теги
УкраинаРоссияРостовская областьУпрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса
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