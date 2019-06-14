Росмолодежь учредила гранты участникам форума "Инженеры будущего" на сумму до 3 млн рублей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Участники форума "Инженеры будущего" с этого года смогут побороться за гранты Росмолодежи в размере до 3 млн рублей на реализацию своих проектов. Об этом сообщил в пятницу первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

"Мы рады тому, что в этом году Росмолодежь учредила несколько грантов индивидуальных, и по результатам защиты проектов ребята получат до 3 млн рублей на каждый грант <…> Поэтому мы считаем, что в этом году конкуренция будет еще более высокая", - сказал Гутенев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего - 2019".

По словам Гутенева, количество желающих принять участие в форуме растет год от года. "Заявок [в этом году] в 20-25 раз больше, чем форум может принять", - отметил депутат. Он пояснил, что в форуме "Инженеры будущего" участвуют команды таких предприятий, как "АвтоВАЗ", ГАЗ, "КамАЗ", "Сухой", "Иркут", "Росэлектроника", а также команды Роскосмоса и Росатома, которые "рейтингуются ежденевно".

Также существует и индивидуальный рейтинг участников, которым открываются карьерные перспективы. "Кроме этого, мы рейтингуем и каждого отдельного участника из 1,5 тыс. И вот те ребята, которые показывают лучшие результаты по итогам рейтинга, включаются или в общественные советы федеральных органов исполнительной власти, министерств, или эти ребята входят в состав экспертных советов Государственной думы", - пояснил Гутенев.

VIII Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего - 2019" пройдет со 2 по 13 июля в Оренбургской области. Официальными организаторами и соорганизаторами мероприятия выступают Союз машиностроителей России, Ростех, Федеральное агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям. Зарубежные гости представят страны БРИКС, Европы, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокенского региона и СНГ.