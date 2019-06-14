Улицу, где находится штаб-квартира NASA, "переименовали" в честь женщин-математиков

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) "переименовало" улицу в Вашингтоне, на которой находится его штаб-квартира, в честь трех темнокожих женщин-математиков. Рядом со зданием установили указатель Hidden Figures Way (улица Скрытых фигур).

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Книга с таким названием вышла в 2016 году. Ее автор, Марго Ли Шеттерли, рассказала в ней историю Кэтрин Джонсон, Дороти Воан и Мэри Джексон. Они проводили вычисления для старта первой космической миссии. Как отмечает The Guardian, в 1950-х годах математиков называли "компьютерами", а афроамериканцев - "цветными компьютерами". Темнокожие женщины в NASA работали отдельно от своих коллег, даже когда рассчитывали траектории для миссий с участием первого астронавта Алана Шепарда и первого американца, совершившего орбитальный космический полет Джона Гленна.

"Я думаю, что это очень важно признавать вклад каждого человека. Женщины и мужчины вне зависимости от расового и этнического происхождения внесли свой вклад в то, что мы сейчас имеем", - цитирует газета cенатора-республиканца от штата Техас Теда Круза, который возглавляет подкомитет по авиации и космосу в комитете Сената Конгресса США по торговле, науке и транспорту.

Документальная книга Марго Ли Шеттерли впоследствии была экранизирована. В ленте рассказывается о реальных событиях 1969 года, когда был реализован проект "Меркурий" и осуществлен полет "Аполлона 11" на Луну. Главные роли в картине Теда Мелфи исполнили Октавия Спенсер, Тараджи Хенсон и Жанель Моне. Фильм получил три номинации на "Оскар", в том числе и в категории "Лучший фильм года".