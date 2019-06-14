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Дело в отношении Кокорина и Мамаева

ФСИН опровергла информацию о пропаже переданного в "Бутырку" для Кокорина спортинвентаря

В ведомстве отметили, что беговую дорожку футболисту не передавали

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Управление ФСИН по Москве опровергло информацию адвоката футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина о том, что переданное для него в декабре в СИЗО-2 ("Бутырка") спортивное оборудование пропало.

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"Информация Андрея Ромашова - адвоката футболиста "Зенита" Александра Кокорина - о том, что в СИЗО-2 передали аппаратуру для тренажерного зала, но до адресата она так и не дошла, не соответствует действительности", - сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН. В декабре 2018 году, уточнил представитель ведомства, родственники Кокорина передали в следственный изолятор спортивный инвентарь - гантели, теннисные ракетки и так далее.

"Спортинвентарь находится в спортивном зале СИЗО, и футболисты им пользуются во время занятий", - подчеркнули в УФСИН. В ведомстве отметили, что беговую дорожку не передавали.

Ранее Ромашов сообщил в интервью изданию "Спорт-Экспресс", что спортивное оборудование куда-то затерялось и его не могут найти.

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РоссияДело в отношении Кокорина и Мамаева
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