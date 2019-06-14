Ассанж обжаловал приговор о 50 неделях заключения за нарушение условий освобождения

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал апелляцию на вынесенное 1 мая решение лондонского суда о том, чтобы приговорить его к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в Вестминстерском магистратском суде британской столицы.

Обжалование логически проистекало из оценки, которую раньше этому приговору вынесла сама организация WikiLeaks, назвав его "настолько же шокирующим, насколько и карательным".

В 2012 году Ассанж не предстал перед британским судом, который отпустил его под залог в £200 тыс. ($260 тыс. по текущему курсу). Он не явился в суд, а укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В здании диппредставительства он провел семь лет, пока 11 апреля не был арестован в посольстве после того, как эквадорские власти дали на это согласие.

Состояние здоровья

Защита Ассанжа крайне обеспокоена состоянием его здоровья, который продолжает оставаться в больничном отделение английской тюрьмы Белмарш.

"Нас очень беспокоит его здоровье. Он по-прежнему остается в больничном отделении тюрьмы Белмарш и испытывает огромное давление. Он находится в крайне сложном положении, так как его дело является исключительном масштабным и сложным. Для того, чье здоровье уже подорвано продолжительным пребыванием на территории посольства Эквадора, а теперь и тюремным заключением, это очень тяжелое испытание", - сказала Робинсон, уточнив, что состояние здоровья Ассанжа является главной причиной того, что вопрос о его экстрадиции в США будет рассмотрен британским судом по существу лишь в феврале следующего года.

Вестминстерский суд в пятницу принял решение, что пятидневные слушания по запросу США об экстрадиции Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года. Адвокаты Ассанжа согласились с датами, которые предложила суду британская прокуратура, заявившая, что Минюст США требует выдачи Ассанжа в связи с обвинениями в "преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации". Сам основатель WikiLeaks, следивший за ходом заседания по видеосвязи, отверг обвинения во вступлении в сговор с целью похищения и разглашения секретной информации, хранившейся на компьютерах, принадлежащих правительству США.