Госдума получает вопросы об упрощенном получении гражданства России из 12 областей Украины

ПОКРОВСКОЕ /Ростовская область/. 14 июня. /ТАСС/. Жители 12 областей Украины обращаются с вопросами о возможности получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от Ростовской области ("Единая Россия") Виктор Водолацкий.

"На сегодняшний день ко мне поступают звонки с территории Сумской, Черниговской, Харьковской, Одесской областей: как нам воспользоваться этим правом (получения гражданства РФ в упрощенном порядке - прим. ТАСС), как нам оперативно сдать документы на гражданство? Учитывая, что консульские пункты не работают в этих областях, этим гражданам нужно только приезжать на территорию России и здесь подавать заявления. Но то, что сегодня особенно в 12 субъектах Украины эта волна набирает обороты - это факт", - сообщил он.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.

После этого на территориях республик Донбасса были открыты пункты приема документов на получение российских паспортов. Первые документы, оформленные по новым правилам, 14 июня вручены на пунктах выдачи в Ростовской области.