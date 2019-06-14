Кузнецова вступилась за студентов, которых не пустили в общежитие с новорожденным сыном

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова после инцидента в Москве, где семью студентов не пустили в общежитие с новорожденным сыном, обратится в Министерство образования и науки РФ для выработки мер поддержки студентов с детьми. Она также попросила ректора вуза, в котором произошел инцидент, оказать необходимую помощь семье.

Ранее телеканал НТВ выпустил сюжет о семье студентов Московского государственного строительного университета, которых комендант общежития отказался пустить домой с новорожденным сыном, когда они вернулись из роддома.

"Мы уже связались с ректором НИУ МГСУ Андреем Анатольевичем Волковым, и я надеюсь на скорейшее решение этого вопроса. Конечно, необходимо оказать всестороннюю помощь молодой семье", - прокомментировала ТАСС ситуацию Кузнецова.

Она подчеркнула, что вопрос обеспечения прав студентов с детьми необходимо решить системно, "чтобы другие студенческие пары не оказывались заложниками несовершенства системы или бюрократических проволочек". Кузнецова отметила, что в ряде регионов сейчас есть группы дневного пребывания для детей студентов. Эта практика, по мнению уполномоченного, достойна тиражирования и поддержки на федеральном уровне.

"Безусловно, формы поддержки молодых семей необходимо развивать и наращивать. Со своей стороны мы обратимся в Министерство образования и науки с инициативой обсудить возможные меры поддержки студенческих семей, которые бы обеспечили в полной мере право молодой пары на проживание в общежитии вместе с детьми, а также создали условия для рождения и воспитания детей", - подчеркнула Кузнецова.