Кабмин разрешил использовать средства бюджета на содержание мест погребения за рубежом

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство России разрешило Россотрудничеству использовать средства федерального бюджета на поддержание и сохранение находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для РФ историко-мемориальное значение. Как сообщает официальный сайт кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В настоящее время выделение бюджетных ассигнований на эти цели не предусмотрено, - пояснили в правительстве. - Эти работы проводятся за счет средств, получаемых от разрешенных видов деятельности представительствами Россотрудничества за рубежом". При этом действующая нормативная база позволяет проводить установку и ремонт надгробий, реставрационные работы, оплату услуг по содержанию мест погребения в надлежащем состоянии, включая аренду земли.

"В то же время этих средств недостаточно для восстановления целостных мемориальных комплексов, - констатировали в кабмине. - В связи с этим подписанным постановлением Россотрудничество наделяется правом использовать средства федерального бюджета на поддержание и сохранение мест погребения".

При этом предусмотрена возможность оплачивать услуги по подготовке исходно-разрешительной и сметной документации, технического задания с соблюдением требований законодательства страны нахождения мест погребения.

В настоящее время в перечень находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение, включены объекты в 14 странах.