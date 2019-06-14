Власти Москвы согласовали митинг в поддержку журналиста Голунова 23 июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы согласовало проведение 23 июня митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова, говорится в сообщении департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"В правительство Москвы поступило уведомление от группы граждан о проведении публичного мероприятия в форме митинга 23 июня 2019 года с 17:00 до 19:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с целью демонстрации несогласия граждан России с преследованием Ивана Голунова и других журналистов. Предполагаемое количество участников - 20 тыс. человек <…> Указанное мероприятие согласовано органами исполнительной власти города Москвы", - говорится в сообщении.

Среди организаторов митинга, как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, - Ярослав Конвей, Игорь Ефремов, Антон Овчаров, которые являются членами Либертарианской партии России. В сообщении департамента отмечается, что следить за правопорядком на митинге будет Главное управление МВД России по Москве. Ранее партия и Профсоюз журналистов и работников СМИ сообщали, что принять участие в митинге планируют до 20 тыс. человек.

Еще один митинг в поддержку Голунова - также согласованный властями столицы - должен пройти 16 июня с 13:00 до 15:00 часов на проспекте Академика Сахарова. Его могут посетить до 20 тыс. человек.

Дело Голунова

Журналист интернет-издания "Медуза" Голунов был задержан в Москве 6 июня. По заявлениям полиции, при нем, а также на его съемной квартире были обнаружены наркосодержащие вещества, в результате чего журналисту предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Журналист изначально отрицал вину, защита Голунова заявляла, что запрещенные вещества ему подкинули.

13 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении начальника управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД РФ по г. Москве Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по г. Москве Юрия Девяткина. Ранее ходатайство об увольнении Пучкова и Девяткина направил глава МВД Владимир Колокольцев в связи с ситуацией с Голуновым.

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