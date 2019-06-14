Зампред комитета СФ одобряет идею о повышении лимита скорости на дорогах

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети, поддерживает подготовку нового стандарта (ГОСТ) о повышении лимита скорости на дорогах до 130 км/ч, но отмечает, что подходящих для такой скорости трасс в РФ пока не хватает.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса РФ разработал проект ГОСТ, который позволит владельцам автомагистралей увеличить скоростной лимит с 110 км/ч до 130 км/ч на некоторых федеральных дорогах. Утвердить подготовленный по заказу Росавтодора документ планируется в августе.

"Такое начинание можно только приветствовать, я за увеличение скорости на федеральных трассах. К тому же на некоторых платных участках такая разрешенная скорость уже действует, и показатели у таких дорог весьма неплохие, речь идет о статистике ДТП - она как раз очень невелика", - пояснил сенатор.

Он добавил, что пока таких дорог, где можно говорить о повышении скоростного лимита до 130 км/ч, в России "не так много, как хотелось бы". При этом сенатор отметил, что увеличение их числа стоит в списке задач по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".