Нижегородская область присоединилась к программе аренды памятников "за рубль"

ТАСС, 14 июня. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о сдаче в аренду за один рубль объектов культурного наследия, которые используются и находятся в плохом состоянии. Об этом сообщается на сайте правительства Нижегородской области.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к государственной собственности Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Постановление подписано в рамках исполнения федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", которое устанавливает порядок предоставления в аренду неиспользуемых и относящихся к государственной собственности Нижегородской области объектов культурного наследия.

По информации пресс-службы, подписанное постановление предусматривает предоставление в аренду за один рубль объекта культурного наследия и земли, на которой он расположен. Арендатор обязуется провести реставрацию объекта, предоставив не позднее чем через два года проектно-сметную документацию и обеспечить банковскую гарантию проведения работ в размере не менее 35% от суммы проектно-сметной документации. Взять в аренду объект культурного наследия могут как юридические, так и физические лица, срок аренды может достигать 49 лет.