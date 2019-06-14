Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова считает высказывания телеведущей Елены Малышевой, которая назвала детей с умственной отсталостью кретинами, неэтичными и оскорбительными. Такое мнение она выразила ТАСС в пятницу.

Ранее ведущая телепрограммы "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева назвала детей с умственной отсталостью кретинами. По ее мнению, слово "кретин" является медицинским, "это диагноз, определяющий степень умственной отсталости".

Ведущая предложила обсудить в ходе передачи тему "Откуда берутся дети-кретины?" Также в заставке программы появляется надпись "Мой ребенок - идиот". В пресс-службе Первого канала не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать слова ведущей.

"Фонд "Обнаженные сердца" и я лично возмущены появлением на Первом канале программы Елены Малышевой с темой - дословно - "Откуда берутся кретины". Мы считаем этически недопустимым использование устаревшей терминологии, содержащей оскорбительные для человека формулировки", - сообщила Водянова ТАСС.

По ее словам, появление подобной программы на популярном телеканале "отбрасывает" на несколько десятков лет назад, "когда любые особенности развития в стране были стигматизированы, а люди с ними не имели шанса на полноценную жизнь". Она отметила, что сегодня ни одна медицинская классификация, включая классификации, которые обязательны к использованию в России, не содержит оскорбительных терминов.

"Крайне важно научиться видеть человека с его уникальными особенностями и потребностями, а только потом его диагноз или состояние. Это помогает помнить о том, что люди с нарушениями развития имеют такие же права - жить в семье, учиться, отдыхать, работать, заниматься любимыми делами, как и все остальные люди", - отметила Водянова.

Она подчеркнула, что особенно важно избегать использование некорректных терминов. "[Таким образом] мы уменьшаем негативные ассоциации, связанные с различными нарушениями", - добавила Водянова.