"ВКонтакте" появилось приложение для поиска доноров в разных городах

"ВКонтакте" и проект DonorSearch.org запустили приложение "День донора 2019" , в котором пользователи смогут указать свою группу крови и поделиться этой информацией с друзьями. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

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"ВКонтакте" и DonorSearch уже в третий раз запускают совместный проект ко Всемирному дню донора. Это позволило увеличить базу действующих и потенциальных доноров - свои данные уже внесли более 4,5 миллионов пользователей", - говорится в сообщении.

Заполненные участниками анкеты сформируют базу контактов, по которой приложение будет отправлять уведомления, если в городе участника акции кому-то потребуется кровь.

В приложении также пройдет соревнование между городами: соцсеть выберет самый отзывчивый по количеству оставленных анкет с указанной группой крови. Его объявят 21 июня в сообществе DonorSearch.org.