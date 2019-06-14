Минтранс проверяет, на каких дорогах можно поднять лимит скорости до 110 км/ч

ТАСС, 14 июня. Министерство транспорта РФ проводит ревизию дорог в стране, чтобы поднять на некоторых из них лимит скорости с 90 км/ч до 110 км/ч. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Как ранее сообщала газета "КоммерсантЪ", Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) Минтранса РФ разработал проект нового стандарта, который позволит владельцам автомагистралей увеличить скоростной лимит с 110 км/ч до 130 км/ч на некоторых федеральных дорогах. Утвердить подготовленный по заказу Росавтодора документ планируется в августе.

Росавтодор также планирует поднять скорость до 90-110 км/ч на 44 участках федеральных дорог, пишет издание.

"Мы этого требуем уже целый год. И Минтранс делает это по просьбе Думы, делает ревизию, и некоторые дороги будет переводить с 90 км/ч на 110 км/ч", - сказал Москвичев. При этом он уточнил, что повышение лимита до 130 км/ч коснется только автомагистралей.

"Они (Минтранс - прим. ТАСС) говорят о том, что разрешают [лимит скорости на автомобильных дорогах] 110 км/ч и плюс 20 км/ч отклонение, итого 130 км/ч", - добавил депутат.

"В Думе это поддерживают, но этот ГОСТ не Думой будет утверждаться. Владелец дороги должен установить это. Мы договаривались, что они сделают ревизию таких участков дорог и нам в июле предоставят [их перечень]", - резюмировал глава комитета.