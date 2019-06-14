Омбудсмен: Малышевой стоит извиниться за слова о детях с особенностями развития

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович считает недопустимыми высказывания телеведущей Елены Малышевой о детях с особенностями развития в эфире передачи "Жить здорово" на Первом канале. В беседе с ТАСС он призвал ее и телеканал извиниться и быть гораздо деликатнее.

Ранее Малышева назвала детей с умственной отсталостью кретинами. По ее мнению, слово является медицинским термином, поскольку это диагноз, определяющий степень умственной отсталости. Ведущая предложила обсудить в эфире тему "Откуда берутся дети-кретины?", а в заставке программы была размещена надпись "Мой ребенок - идиот". В пресс-службе Первого канала не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать ситуацию.

"Когда человек выступает на телевидении, да еще ведущим, должна быть современная норма - лингвистическая и этическая <...> Я считаю, то, что было сказано ужасно. Может быть, для профессионалов это еще существует, но в обыденной речи <...> это недопустимо. Считаю, что в данном случае нужны не судебные разбирательства, а нормальные извинения, надо найти слова извинения и со стороны самой ведущей, и со стороны Первого канала", - сказал Бунимович.

Он также считает более корректным использование словосочетания "ребенок с инвалидностью" вместо "ребенок-инвалид". "Очень важно, чтобы у нас укоренялись цивилизованные формы общения. Я много занимаюсь, встречаюсь, помогаю, когда идет речь о детях с инвалидностью. Такие фразы (как употребленная Малышевой - прим. ТАСС) оскорбительны для них, это очень ранит их и семьи. Здесь надо быть гораздо деликатнее, точнее и осторожнее", - подчеркнул он.

Основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова также назвала высказывания телеведущей неэтичными и оскорбительными. "Фонд и я лично возмущены появлением на Первом канале программы Елены Малышевой с темой - дословно - "Откуда берутся кретины?". Мы считаем этически недопустимым использование устаревшей терминологии, содержащей оскорбительные для человека формулировки", - сказала Водянова ТАСС.

Она отметила, что сегодня ни одна медицинская классификация, включая те, которые обязательны к использованию в России, не содержит таких терминов, на которые сослалась Малышева. "Крайне важно научиться видеть человека с его уникальными особенностями и потребностями, а только потом его диагноз или состояние. Это помогает помнить о том, что люди с нарушениями развития имеют такие же права - жить в семье, учиться, отдыхать, работать, заниматься любимыми делами, как и все остальные люди", - подчеркнула Водянова.