СМИ: в Таиланде объявили эпидемию лихорадки Денге

БАНГКОК, 14 июня. /ТАСС/. Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда объявил в пятницу об эпидемии геморрагической лихорадки Денге в королевстве. Как сообщила газета Bangkok Post , с начала года в стране зарегистрировано 28 тыс. 785 заболевших пациентов, из них 43 человека умерло.

По словам заместителя генерального директора департамента, доктора Причи Премпри, представленные данные были собраны в период с 1 января по 11 июня. За это время число пациентов увеличилось практически в два раза, что больше средних показателей за пять лет. Специалист отметил, что благодаря схожему климату в соседних с Таиландом странах ситуация такая же. Премпри объяснил эпидемию неспособностью контролировать процесс размножения комаров.

Вместе с тем министерство здравоохранения подписало в пятницу с семью государственными учреждениями соглашение об усилении контроля за размножением комаров. Речь идет о министерствах обороны, туризма и спорта, природных ресурсов и экологии, внутренних дел, культуры, образования, а также администрации Бангкока. Постоянный секретарь Минздрава, доктор Сукхум Канчханапимай сказал, что контроль будет сосредоточен на общинах, храмах, школах и больницах. "Общины и храмы являются основными источниками распространения комаров", - пояснил он.

11 июня бюро эпидемиологии сообщило, что большинство инфицированных - дети. Больше всего заболевших находится в центральных и северо-восточных районах королевства. Пятью провинциями, где сильнее всего распространялось Денге, были Трат, Убон Ратчатхани, Чантабури, Сакаео и Мукдахан.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Денге - это вирусная инфекция, передаваемая комарами. Инфекция вызывает гриппоподобное заболевание и иногда приводит к развитию потенциально летального осложнения, называемого тяжелой Денге. Риску заболевания подвергается около половины населения мира. Специального лечения Денге и тяжелой Денге нет, но благодаря раннему выявлению и доступу к надлежащей медицинской помощи показатели смертности могут оставаться ниже 1%.