Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви. Об этом говорится в заявлении пресс-службы новой украинской церковной структуры, которая сама остается непризнанной мировым православием.

Выступить с заявлением ПЦУ пришлось в связи с объявленным Филаретом намерением собрать 20 июня собор своего Киевского патриархата, который должен был быть распущен еще в декабре прошлого года, когда была создана новая церковь, но, как выяснилось, существует до сих пор.

"Филарет не имеет права единолично созывать "поместный собор УПЦ КП" ни по уставу ПЦУ, ни даже по утратившему силу уставу УПЦ КП", - говорится в сообщении. - Самовольное и неуставное проведение собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия "Собора" означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от ПЦУ со всеми каноническими и юридическими последствиями".

В этой связи ПЦУ призвала иерархов отказаться от участия в этом мероприятии.

Филарет (Денисенко) принимал самое активное участие в создании на Украине новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее, но затем начал высказывать недовольство положением новой организации и работой ее главы Епифания (Думенко). Он открыто заявил, что больше не признает томос, который новая церковь получила из рук Константинопольского патриарха, поскольку этот документ вместо предоставления автокефалии поставил ПЦУ в зависимость от Константинополя.

В свое время Филарет был предстоятелем канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и даже претендовал на пост патриарха Русской православной церкви (РПЦ). После неудачи он покинул РПЦ и провозгласил создание самостоятельной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Ее, как и нынешнюю ПЦУ, отказались признавать все поместные православные церкви, а сам Филарет был лишен сана и отлучен от церкви.