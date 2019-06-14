Несколько площадок фестиваля реконструкторов "Времена и эпохи" из Москвы переедут в Крым

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Исторические декорации, установленные на некоторых площадках фестиваля реконструкторов "Времена и эпохи" в Москве, будут воссозданы на военно-историческом фестивале, который пройдет в Крыму с 7 по 15 сентября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"С 7 по 15 сентября в Севастополе пройдет главный исторический праздник - Крымский военно-исторический фестиваль. Он проводится уже в шестой раз, но в этом году впервые станет частью цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". Гостей ожидает 21 историческая площадка, часть из которых реконструировали на "Временах и Эпохах" в Москве, с детально воссозданными полевыми лагерями, фортификационными сооружениями и постройками, предметами быта, мебелью, одеждой и военным снаряжением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадки фестиваля расположатся на Федюхиных высотах и в центре Севастополя, всего в мероприятии ожидается участие около 1 тыс. реконструкторов из разных стран мира. Посещение фестиваля бесплатно для всех желающих.

В частности, в центре Севастополя будут воссозданы гладиаторские бои и героические сюжеты Крымской войны. Исторические перформансы пройдут даже в местном общественном транспорте. А в парке "Федюхины высоты" можно будет встретить легионеров, американских золотоискателей, солдат Крымской войны.

Фестиваль "Времена и эпохи" проходит в Москве с 7 по 16 июня. В этом году участниками праздника стали 2 тыс. энтузиастов реконструкции из России и 14 зарубежных стран, в том числе из Италии, Великобритании, Турции и Франции. На 40 площадках в разных районах столицы они воссоздали разные исторические эпохи - от Античности до позднего СССР.