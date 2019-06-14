ТАСС опубликовал цифровую версию фотоальбома "Главные кадры. Чемпионат"

МОСКВА. 14 июня. /ТАСС/. ТАСС оформил в виде спецпроекта издание "Главные кадры. Чемпионат", которое было напечатано еще в декабре 2018 года не для розничной продажи. В этот альбом вошло 800 снимков, сделанных фотографами агентства. Однако в цифровую версию попали не все снимки, только самые знаменитые.

Как рассказывает старший бильд-редактор отдела фото в цифровых изданиях Илона Грибовская, с главной страницы проекта можно перейти в тематические секции с фотографиями городов и стадионов, принимавших матчи, а также снимками во время стадий подготовки группового этапа, плэй-оффа и финала ЧМ.

Среди отобранных кадров можно найти работу фотографа Антона Новодержкина, где запечатлен знаменитый сейв ногой вратаря сборной РФ Игоря Акинфеева в матче с Испанией, который обеспечил команде выход в четвертьфинал. Снимок фотографа Михаила Терещенко, на котором футболист Артем Дзюба отдает честь своему наставнику Станиславу Черчесову, также вошел в цифровой альбом. "Видеть, как играют самые топовые команды мира, соревноваться с коллегами из разных стран, а потом уже видеть, как с ленты ТАСС покупают твои карточки самые топовые зарубежные издания - о такой работе можно только мечтать", - поделился воспоминаниями о работе на чемпионате фотокорреспондент.

По словам руководителя отдела выпуска редакции фотоинформации Марии Герасимовой, которая занималась отбором кадров для печатной версии, чемпионат - это событие, сопоставимое с Олимпиадой-1980 или Олимпиадой-2014. "Вряд ли ЧМ повторится в России, по крайней мере, на нашем веку. В работе над его освещением работали почти все фотографы агентства, их снимки расходились по всему интернету. Нам хотелось оставить и какое-то материальное наследие, что-то, что можно подержать в руках".

Журналисты ТАСС 2 июня посетили базу сборной России в Новогорске и подарили тренерскому штабу, игрокам, а также персоналу команды памятные альбомы. "Фотоальбом можно назвать подарком от агентства за выступление сборной на чемпионате мира. Мы хотели бы сказать вам спасибо за те эмоции, которые вы подарили болельщикам", - отметил заместитель руководителя редакции спортивной информации Рустам Шарафутдинов.