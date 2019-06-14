Быстрее, чем ожидали. Первые жители Донбасса получили паспорта РФ в упрощенном порядке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Российские паспорта в упрощенном порядке в пятницу получили первые 60 жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые приехали для этого в приграничную Ростовскую область. Перед выдачей паспорта они прошли процедуру дактилоскопии и принесли присягу, многие выучили ее слова наизусть, передают корреспонденты ТАСС.

Год назад во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным был поднят вопрос о сложностях, которые возникают у жителей Донбасса и беженцев из Украины при получении гражданства РФ, глава государства тогда поручил рассмотреть возможность упрощения этого процесса. 24 апреля этого года президент подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке. В первый же месяц в подразделения миграционной службы Ростовской области поступили тысячи заявок.

Первым получил паспорт 30-летний Евгений Авдеенко из Донецка. "Волнительно от того, что ты первый вообще получаешь. Конечно приятно, конечно, рад, счастлив. <…> Наконец-то это свершилось, я получил российский паспорт", - сказал Авдеенко журналистам.

Надежды на защищенность и свободу

Два специализированных отделения по вопросам миграции МВД России в селе Покровское и городе Новохаштинске Ростовской области заработали в тестовом режиме в конце апреля. Пункты находятся в паре десятков километров от границы. В пятницу днем жителей республик Донбасса привезли на больших автобусах.

"Когда пересекли границу Донецкой народной республики и оказались в Российской Федерации, за спиной осталась тяжесть этих обстрелов, мы ощутили мощь, силу, защищенность. Мы уезжаем уже гражданами России, это непередаваемые ощущения, мы очень рады. И все наши ждут, когда их тоже вызовут для выдачи паспортов", - рассказала ТАСС Елена Зароченцева из Донецка.

Люди рассчитывали получить паспорта в течение трех месяцев, но произошло это гораздо быстрее - спустя месяц после подачи документов. Сама процедура выдачи заняла не более 10 минут. Вручение паспортов прошло в торжественной обстановке под гимн России, новым гражданам РФ выдали текст Конституции РФ, подарили цветы.

Сергей Влачуга из Макеевки через пару дней будет отмечать 60-летний юбилей, получение паспорта РФ он назвал лучшим подарком. "Теперь мне будет легче работать и жить. Внуки, дети у меня в Подмосковье живут, жду уже, когда поеду к ним с новым паспортом в гости", - делится он.

Екатерине Курковой из Горловки 22 года, теперь она намерена получить образование в российском вузе. "Это [российское гражданство] дает огромные возможности, буду поступать, учиться в России, но вернусь обязательно домой после учебы", - отметила она.

Жительница ЛНР Елена рассказала, что давно ждала этого дня, а документы подала сразу после указа президента России. "Самое главное - это перспективы моих детей. <…> При наличии паспорта гражданина РФ больше уверенности", - пояснила она.

Процесс будет ускорен

В подразделения миграционной службы Ростовской области поступило уже 12 тыс. заявок, которые будут обрабатывать в течение трех месяцев, 1,2 тыс. документов уже обработаны и получили положительную реакцию, сообщил журналистам начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков. Он уточнил, что всего в регионе подготовлено четыре миграционных пункта, которые принимают документы от жителей ДНР и ЛНР, они обеспечены всем необходимым.

При этом, на территории ДНР и ЛНР в пунктах приема документов есть проблемы с очередями, люди стоят в них с ночи. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заверил, до 1 июля "все шероховатости в работе приемных пунктов будут устранены". В Луганске и Донецке открыты дополнительные пункты приема, что ускорит весь процесс. "Эта проблема известна, и с сегодняшнего дня принято решение об увеличении количества сотрудников по приемке документов, часть сотрудников, которые принимают документы, проходят стажировку и обучение в управлении миграции ГУ МВД по Ростовской области", - сказал он журналистам.

В Ростове-на-Дону бесплатные юридические консультации жителям ДНР и ЛНР проводят преподаватели и студенты юридического факультета Южного федерального университета, с апреля к ним поступило около 250 обращений. "В целом мы видим, что улучшение работы миграционных служб в ДНР, ЛНР, автоматизация работы миграционных служб в Ростове приводят к тому, что количество вопросов, которые задают люди, существенно снизилось. <…> Мы продолжаем оказывать помощь всем обратившимся, в сложных случаях разбираемся", - сказал ТАСС инициатор социального проекта "Юридическая клиника", юрист, финалист второго конкурса управленцев "Лидеры России" Михаил Попов.