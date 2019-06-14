Найден пропавший кот Бари Алибасова

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча, который 11 июня убежал из квартиры, найден, сообщил ТАСС в пятницу PR-директор Алибасoва и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

По словам представителя артиста, сегодня днем на его номер, указанный на сайте группы "На-На", позвонил молодой человек, который сообщил, что кот Чуча у него. "Через 10 минут мы были уже на месте. Как выяснилось, молодого человека зовут Леван Кажилоти, он наставник школы кунг-Фу "Ша-Фут-Фань", - сказал PR-директор.

За пропавшего питомца предлагалось вознаграждение в размере 800 тыс. рублей или выступление группы "На-На" на празднике нашедшего.

"От вознаграждения в 800 тысяч рублей Леван категорически отказался", - рассказал собеседник агентства.

4 июня помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Сейчас он находится в НИИ им. Склифосовского.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России, создатель групп "Интеграл" и "На-На". 6 июня ему исполнилось 72 года.