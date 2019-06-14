В Крыму ждут от Киева соблюдения прав граждан РФ после освобождения украинского капитана

СЕВАСТОПОЛЬ. 14 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай ожидает от Украины "адекватных решений" по соблюдению прав граждан РФ после освобождения осужденного за браконьерство капитана украинского судна, заявил омбудсмен ТАСС.

"Как уполномоченный я надеюсь, что сейчас со стороны Украины также будут адекватные решения, которые шли бы на соблюдение прав граждан РФ", - сообщил он ТАСС.

Ранее суд в Севастополе освободил от наказания осужденного в Крыму за браконьерство капитана украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого. По словам Буцая, в ближайшее время капитан вернется на Украину.

Как сообщалось на сайте уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, суд прошел раньше намеченного срока, "благодаря конструктивному взаимодействию с государственными органами". Омбудсмен отмечала, что в том случае, если решение суда не будет связано с ограничением в передвижении, то капитан сможет вернуться на Украину уже в пятницу.

Украинское судно "ЯМК-0041" было задержано российской стороной 4 мая 2018 года у западного побережья Крыма за незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России было возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ, санкция которой предполагает лишение свободы на срок до 2 лет.