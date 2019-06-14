В РПЦ сообщили, что около 4,7 тыс. храмов в России находятся в аварийном состоянии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Порядка 4,7 тыс. российских памятников архитектуры религиозного назначения находятся под угрозой разрушения, в течение 10 лет до трети из них могут быть утрачены. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Леонид Калинин.

"Сегодня в Российской Федерации более 4700 памятников [архитектуры религиозного назначения] <...> находится в аварийном и руинированном состоянии. Это огромный пласт культуры, который гибнет у нас на глазах, и церкви, конечно, не под силу взять это на себя полностью. <...> Через 10 лет из этих 4700 [памятников], которые первично определены, может уже не быть физически порядка четверти, а может быть, и трети", - сказал Калинин ТАСС.

Он считает, что в создании реестра памятников религиозной архитектуры, находящихся в аварийном состоянии, который предложила подготовить РПЦ, должны принимать участие власти регионов России, а также Росимущество. "Важно, во-первых, чтобы регионы в этом принимали участие, а во-вторых, у нас есть такая организация, как Росимущество: поскольку бесхозные постройки все по закону принадлежат государству, Росимущество может в своих региональных отделениях поставить эту задачу как одну из важных для сохранения наследия Российской Федерации", - полагает он.

По его мнению, создание реестра находящихся под угрозой памятников религиозной архитектуры потребует значительного времени. "С применением современной техники <...> это может занять порядка 10 лет", - добавил протоиерей.

Как отмечается на сайте Министерства культуры РФ, в пятницу в министерстве под председательством митрополита Псковского и Порховского Тихона и директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина состоялось заседание рабочей группы по вопросам взаимодействия музеев с РПЦ. В нем приняли участие президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, директора учреждений, представители Русской православной церкви и Минкультуры России. На нем РПЦ было предложено подготовить реестр объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в аварийном состоянии, и обсудить план действий по указанным объектам.