Центр по модели "Сириуса" откроется в Курганской области в действующем лицее-интернате

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Центр "Созвездие" в Курганской области, который будет работать по модели образовательного центра "Сириус", откроется в Сочи на базе действующего лицея-интерната, а в его экспертный совет войдут педагоги "Сириуса". Об этом сообщили в пресс-службе "Сириуса" со ссылкой на руководителя фонда "Талант и успех" Елену Шмелеву, которая вошла в состав попечительского совета "Созвездия".

"В "Сириусе" прошли обучение 200 школьников из Курганской области. Некоторые приезжали несколько раз, а, значит, они гарантированно показывают высокий результат на международном и всероссийском уровнях. И их педагоги в первую очередь войдут в экспертный совет "Созвездия" и будут отвечать за реализацию программ центра. Педагоги и экспертный совет являются ключевым моментом для того, чтобы инфраструктура была постоянно загружена, а программы, которые там открываются, полностью соответствовали запросу региона и тех, кто будет по ним учиться", - сказала Шмелева.

Она подчеркнула, что педагогов будет больше, в том числе за счет ресурса "Сириуса". "Мы создали Ассоциацию школ - партнеров "Сириуса", и члены ассоциации приезжают, начинают работать с педагогами Курганской области. Мы создаем принципиально новую многоуровневую систему повышения квалификации педагогов по новым образовательным программам, по которой в "Сириусе" уже отучились 12 человек", - сообщила Шмелева.

По словам руководителя Фонда, образовательные программы "Сириуса" - результат работы самых сильных педагогических и профессиональных школ страны, такая система была изначально задумана президентом РФ и доказала свою эффективность. "Именно этот инструмент мы применяем в Курганской области, когда попечительский совет под руководством главы региона обсуждает программы для детей по направлениям "Наука", "Спорт", "Культура", "Искусство" и единую инфраструктуру для реализации этих программ, как в рамках основного, так и дополнительного образования", - подчеркнула Шмелева.

Уточняется, что центр "Созвездие" будет работать на базе действующего лицея-интерната, сейчас это общеобразовательное учреждение с дополнительными программами обучения. "Каждого талантливого ребенка будут сопровождать эксперты, которые смогут ему помочь продвигаться вперед. И в эту работу должны быть включены и органы власти, и бизнес, и образовательные учреждения, то есть все заинтересованные стороны", - рассказал на заседании попечительского совета врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Фондом заключено в феврале 2019 года.

О "Сириусе"

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует образовательный фонд "Талант и успех", открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.