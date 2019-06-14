Всемирный конгресс информационных агентств в Софии заслужил высокую оценку профессионалов

СОФИЯ, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Шестой Всемирный конгресс информационных агентств (ВКИА) завершился в пятницу в Софии, его первые итоги подвел генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, высоко оценив уровень организации ВКИА и качество проведенных дискуссий.

"Впечатление от Всемирного конгресса информационных агентств очень хорошее. На форум в Софию приехало большое количество коллег из более 90 стран мира. Конгресс подтвердил, что он является одним из немногих мероприятий, которые живут своей особенной, настоящей жизнью - люди действительно хотят встречаться и обсуждать существующие проблемы, причем не только непосредственно на форуме, но и в трехлетних паузах между ними. Болгарское телеграфное агентство проделало гигантскую работу по организации форума, им было сложно, но они справились успешно", - отметил Михайлов.

Глава ТАСС подчеркнул, что общение между агентствами необходимо для того, чтобы "развитие информационного бизнеса было успешным".

"Развитие информационного бизнеса - это развитие людей и технологий. Для того, чтобы это развитие шло успешно, необходимо обмениваться опытом. Несмотря на то, что агентства различны и проблемы у всех из них разные, есть и те вопросы, которые касаются всех нас, в том числе это проблема фейковых новостей, о которой в последнее время говорится особенно много", - сказал Михайлов. Он отметил, что борьба с фейковыми новостями сегодня стала трудной технологической задачей.

"Мы обсуждали технологические сложности, вопросы о том, как встраиваться в работу социальных сетей и другие темы. Нам надо обмениваться опытом, знать друг друга, иметь возможность при необходимости обратиться за помощью к коллегам. Договориться о сотрудничестве гораздо проще, когда знаешь партнера заранее, для информационного бизнеса это очень важно", - добавил генеральный директор ТАСС.

Финансовые модели

Рассказывая о финансовых моделях работы информационных агентств Михайлов отметил, что ТАСС за последние семь лет стал самостоятельно зарабатывать в семь раз больше.

"Информационные агентства в той или иной степени должны взаимодействовать с государством. Есть агентства, которые полностью принадлежат государству, им дотируются, но также понятно, что эта доля финансирования будет постоянно уменьшаться. Поэтому эти агентства, в том числе и ТАСС, стараются зарабатывать и самостоятельно, ТАСС эту цифру за последние семь лет увеличил в семь раз. Словом, у каждого агентства есть свои традиции работы, но главное, необходимо быть объективным и следовать нормам журналистики, хорошо описанным в старых книгах и учебниках, иметь в виду, что когда существует конфликт, то его необходимо освещать с разных точек зрения, пользоваться различными источниками информации".

О перспективах

Говоря о перспективах работы информационных агентств, Михайлов сообщил о возможностях использования искусственного интеллекта. "Сбербанк значительно раздвинул рамки использования искусственного интеллекта в банковской сфере, в ТАСС мы работаем над тем, чтобы робот следил за повторяющейся информацией, к примеру за биржевыми котировками. Роботизация и использование искусственного интеллекта - это стратегический шаг в развитии новостей", - сказал он.

Всемирный конгресс информационных агентств, который проходил в болгарской столице, рассматривал будущее новостей. В представительном форуме, который проводился в шестой раз, принимали участие руководители более 120 информагентств из более чем 90 стран мира. ТАСС представляли генеральный директор агентства Сергей Михайлов и его первый заместитель Михаил Гусман. В открытии ВКИА принял участие президент Болгарии Румен Радев.