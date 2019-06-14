Более 4100 нелегальных мигрантов задержаны в 2019 году в Тунисе

ТУНИС, 14 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 4128 человек были задержаны за первые пять месяцев 2019 года силами безопасности Туниса при попытке незаконно морским путем попасть в Европу. Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел республики Хишам Фурати.

"За первые пять месяцев 2019 года различными подразделениями сил безопасности республики были пресечены 965 попыток нелегальной миграции, в том числе 350 случаев в районе острова Керкенна, - указал он, выступая перед депутатами Ассамблеи народных представителей (парламента) Туниса. - В ходе операций были задержаны 4128 человек". По данным главы МВД, в настоящее время 438 задержанных находятся под стражей по обвинению в совершении различных преступлений.

"В настоящее время 490 граждан Туниса числятся пропавшими без вести при попытке нелегальным путем попасть в Европу", - добавил Фурати.

По данным ведомства, в 2018 году были пресечены 2732 попытки нелегальной миграции, более 11 400 человек были задержаны в ходе операций сил безопасности.