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Члены ШОС договорились о сотрудничестве в области СМИ

С российской стороны участие принимал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительства стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере средств массовой информации. Как отмечается в пресс-релизе Минкомсвязи РФ, с российской стороны в церемонии подписания, прошедшей в Бишкеке в рамках саммита организации, принимал участие замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Документ, в частности, подразумевает создание благоприятных условий для широкого взаимного распространения информации, взаимовыгодное сотрудничество между редакциями СМИ стран-участниц, обмен профессиональным опытом, проведение встреч, семинаров и конференций в области СМИ, взаимное содействие в трансляции теле- и радиопрограмм, деятельности корпунктов, подготовке кадров", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Замминистра, чьи слова приводятся в пресс-релизе, отметил, что "сотрудничество России со странами ШОС сегодня носит очень неравномерный характер". Волин выразил надежду, что соглашение позволит активизировать связи со странами - членами ШОС.

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