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Вице-премьер Болгарии призвала объединить усилия в борьбе с фейками и дезинформацией

Екатерина Захариева подчеркнула, что традиционная журналистика как гарант достоверности информации несет на себе особую ответственность во время глобализации и развития технологий

СОФИЯ, 15 июня. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева призвала объединить усилия всего общества в борьбе с дезинформацией и фальшивыми новостями. Заявление главы болгарского внешнеполитического ведомства прозвучало в пятницу на официальном приеме для делегатов шестого Всемирного конгресса информационных агентств, это событие поставило точку в официальной программе мероприятия.

"Усилия не только политиков, но и всего общества должны быть направлены на распознавание и борьбу с распространением фальшивых новостей и дезинформации. Только объединив усилия, мы сможем преодолеть недоверие в обществе, которое они порождают, - подчеркнула Захариева. - Во время глобализации и развития технологий традиционная журналистика несет на себе особую ответственность как гарант достоверности информации".

Вице-премьер отметила, что в Европейской комиссии было создано специальное звено по борьбе с дезинформацией и фальшивыми новостями, которые провоцируют негативные явления - популизм, крайний национализм и другие.

"Именно здесь, на Балканах, почти век назад родилась крылатая фраза о том, что "муху и политика проще всего убить газетой", сегодня это можно сделать еще легче и масштабнее - несколькими щелчками и публикацией в интернете", - отметила Захариева.

Всемирный конгресс информационных агентств рассматривал будущее новостей. В представительном форуме, который проводился в шестой раз, принимали участие руководители более 120 информагентств более чем из 90 стран мира. ТАСС представляли генеральный директор агентства Сергей Михайлов и его первый заместитель Михаил Гусман. В открытии ВКИА принял участие президент Болгарии Румен Радев. Организатором события было Болгарское телеграфное агентство, генеральный директор которого Максим Минчев на ближайшие три года стал председателем Всемирного конгресса.

Теги
БолгарияРадев, Румен
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