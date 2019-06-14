Участники съезда информагентств пришли к выводу, что ИИ пока не может заменить журналиста

СОФИЯ, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Искусственный интеллект (ИИ) способен помочь в работе средств массовой информации, но пока не может полноценно заменить журналиста. К такому выводу пришли в пятницу участники заключительного заседания шестого Всемирного конгресса информационных агентств (ВКИА).

Во время дискуссии, которой руководил первый заместитель генерального директора ТАСС, вице-президент Всемирного совета информационных агентств Михаил Гусман, представители свыше 100 информагентств из более 90 стран мира смогли познакомиться с разработками китайских и российских специалистов в области искусственного интеллекта.

Генеральный директор европейского бюро агентства "Синьхуа" Ян Хуанг показал телевизионного диктора - машину, умеющую приятным голосом и с необходимой мимикой практически безошибочно читать с экрана новости на китайском, английском и русском языках. Ян Хуанг отметил, что выпуски новостей, которые эти дикторы-машины ведут в режиме онлайн, пользуются интересом у молодежной аудитории. По его словам, в китайском информагентстве также работают роботы, отвечающие за прогноз погоды, отслеживание котировок на фондовых биржах и результатов спортивных соревнований.

"Использование искусственного интеллекта в подготовке выпусков новостей все еще находится на самом раннем этапе развития, но мы уверены, что это окажет серьезное влияние на развитие журналистики и поможет сотрудникам информационных агентств делать более быструю и качественную работу", - отметил представитель "Синьхуа".

Заместитель главного редактора агентства DPA (Германия) Нидал Салах-Элдин согласился с тем, что "автоматизация может облегчить работу журналистов". "Искусственный интеллект и автоматизация могут помочь в выполнении рутинных задач, в подготовке сообщений о результатах спортивных поединков, проверке фактов, анализе различных данных. Мы можем усилить отдельные элементы работы журналиста, но не сможем полностью положиться на искусственный интеллект, роботы не смогут полностью заменить человека", - сказал он.

Презентация Сбербанка

Большой интерес у участников встречи вызвала презентация Сбербанка, который уже активно внедряет ИИ для обслуживания своих клиентов. Заместителю председателя правления Сбербанка России Александру Ведяхину было задано много вопросов о возможности использования искусственного интеллекта в повседневной работе СМИ, особенно при обработке больших объемов данных.

В беседе с корреспондентом ТАСС Ведяхин отметил, что ИИ позволил существенно улучшить финансовые показатели и качество услуг, оказываемых банком.

"Сбербанк России получает около 40% своей прибыли за счет новых технологий, основанных на искусственном интеллекте. Современное общество, современные клиенты требуют персонального подхода, раньше мы предлагали средний продукт среднему клиенту. Теперь при помощи современных технологий, разработанных за последние семь лет, мы знаем конкретные запросы каждого клиента, мы заранее знаем, чего он хочет от нас получить, и именно этот продукт ему предлагаем. Искусственный интеллект нашего банка в течение семи минут принимает решение о выдаче кредита для юридических лиц на сумму до 2 млрд рублей, успевая проанализировать при этом несколько тысяч параметров", - рассказал собеседник агентства, добавив, что раньше эта работа требовала несколько недель "интенсивного труда сотрудников банка".

Технологии, применимые в СМИ

Подводя итоги заключительного заседания форума, Михаил Гусман выразил уверенность, что представленные Сбербанком программы и разработки агентства "Синьхуа" применимы в "медийном цехе". "Именно поэтому дискуссия по этой теме была заинтересованной и очень интересной. Седьмой Всемирный конгресс информационных агентств будет проводиться через три года, и я не сомневаюсь, что к теме развития искусственного интеллекта и его использования в повседневной работе агентств мы еще вернемся", - отметил он.

Гусман поблагодарил организатора форума - Болгарское телеграфное агентство и его генерального директора Максима Минчева - за "проведение конгресса на высочайшем уровне". "Мы признательны, что на конгрессе выступил президент Болгарии Румен Радев, это говорит не только о внимании, которое уделялось в Болгарии к конгрессу, но и об авторитете БТА, имеющего блестящие традиции", - подчеркнул Гусман.

Шестой Всемирный конгресс информационных агентств, который завершился в болгарской столице в пятницу, собрал руководителей свыше 120 информагентств из более чем 90 стран мира. ТАСС представляли генеральный директор агентства Сергей Михайлов и его первый заместитель Михаил Гусман.