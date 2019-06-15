СМИ: безвизовая поездка японцев на Курилы отменена из-за плохой погоды

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Намечавшаяся на субботу поездка бывших японских жителей южной части Курил на остров Кунашир была отменена из-за плохой погоды. Как сообщает информационное агентство Kyodo, высокие волны не позволили судну с участниками этой группы выйти из порта Немуро на самом северном японском острове Хоккайдо.

Поездка была организована для посещения могил предков в рамках безвизовых обменов между двумя странами, в ней собирались участвовать около 30 человек.

Первая в нынешнем году группа японцев уже посетила Курилы в мае.

Программа безвизовых обменов на нынешний год была согласована сторонами в начале марта. В соответствии с ней, бывшие японские жители южной части Курил и сопровождающие их лица посетят эти острова девять раз, а курильчане шесть раз побывают в Японии. Безвизовые поездки пройдут по обычному графику - с мая по сентябрь. По данным агентства Kyodo, с японской стороны в них должны будут принять участие около 520 человек.

Безвизовые обмены такого рода начались с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.