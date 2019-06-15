Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон. Как сообщило информационное агентство Associated Press (AP), Джонсон утверждает, что Трамп в августе 2016 года поцеловал ее без ее согласия в присутствии небольшой группы советников перед началом предвыборного митинга в Тампе.

По данным AP, окружной судья Уильям Юнг в пятницу назвал исковую жалобу политической. Однако Джонсон вправе направить иск повторно в течение календарного месяца.

По версии Джонсон, которой сейчас 44 года, Трамп на той встрече схватил ее за руку и попытался поцеловать в губы, но ей удалось увернуться в последний момент. Поцелуй из-за этого, как заявляет истец, получился неловким и пришелся на угол ее рта. Темнокожая Джонсон проживает в штате Алабама. У нее четверо детей.

Пресс-служба Белого дома в феврале отвергла изложенную Джонсон версию событий.