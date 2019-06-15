На Хайнане создана первая в стране сервисная платформа по консульским вопросам

ХАЙКОУ /Китай/, 15 июня. /ТАСС/. Канцелярия по иностранным делам южной китайской провинции Хайнань открыла специальную сервисную платформу для решения консульских вопросов. Об этом пишет местный портал "Наньхайван".

Новый ресурс позволит оформлять необходимые консульские документы без поездок в местные офисы канцелярии. Теперь для оформления, к примеру, приглашения на иностранного специалиста достаточно подать заявление в режиме онлайн. Процесс оплаты и получения разрешения также производится на платформе в сети. Данный ресурс, отмечает "Наньхайван", будет способствовать построению в провинции пилотной зоны свободной торговли.

Новая платформа, помимо необходимых для приглашения иностранных специалистов документов, позволит оформлять консульскую легализацию, а также карту деловых поездок АТЭС, которая дает право обладателю посещать по служебной необходимости 16 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Процесс подачи заявления на приглашение иностранца для работы на Хайнане занимал раньше от семи до 10 рабочих дней. Теперь стало гораздо удобнее, поскольку мы можем все сделать через сеть и на это уйдет от четырех до пяти рабочих дней", - приводит портал слова одного из первых пользователей новой системы по имени Лян Линьцин.

Как заявил глава местной канцелярии по иностранным делам Ван Шэн, провинция Хайнань стала первой в Китае, где была создана подобная платформа.