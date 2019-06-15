{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

Председателю КНР 15 июня исполнилось 66 лет
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Алексей Дружинин/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
© Алексей Дружинин/ТАСС

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и преподнес китайскому лидеру российское мороженое. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Путин лично заехал в резиденцию Си Цзиньпина.

На эту тему
Китай и Россия идут в ногу со временем

15 июня Си Цзиньпину исполнилось 66 лет.

"Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию", - сказал Песков. В свою очередь Си Цзиньпин тепло поблагодарил президента РФ и заметил, что Путин очень популярен в Китае.

Несколько лет назад на Восточном экономическом саммите китайские бизнесмены рассказали Путину, что российское мороженое очень популярно в Китае. В следующий свой визит в эту страну президент России привез это лакомство в подарок для Си Цзиньпина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинПесков, Дмитрий Сергеевич
Житель Чехии выиграл в европейскую лотерею $63 млн
Он сорвал джекпот, отгадав все семь цифр
Читать полностью