Мультфильмы о Кавказе с детскими рисунками из шерсти и песка представят на фестивале в КБР

НАЛЬЧИК, 15 июня. /ТАСС/. Профессионально-волонтерская программа "Мульттерапия в КБР" реализуется в Кабардино-Балкарии, в рамках нее дети и подростки четырех районов республики участвуют в создании мультфильмов из пластилина, конструктора LEGO, песка и рисунков не только карандашами и красками, но и шерстью. В ноябре на городском фестивале "Мульт - мы" дети представят порядка десяти мультфильмов, в том числе о героях эпоса и легендах Северного Кавказа. Об этом ТАСС рассказала автор проекта, руководитель региональной общественной организации "Центр социальной адаптации "Феномен" Елена Дзахмышева.

Мульттерапия рассчитана на детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проект реализовывается благодаря Фонду президентских грантов и Управлению по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики.

Терапия анимацией

Мульттерапия помогает развивать коммуникабельность, отметила Дзахмышева. Занятия проходят в центре "Феномен" в Нальчике, в прогимназиях города, а также в школах Баксана, Чегема и Старого Уруха. В основном занимаются дети с 4 до 16 лет.

"Всего сейчас занимаются больше 200 детей. Это и перекладной рисунок на песке, рисунок шерстью, и анимация - пластилин, LEGO. Для терапии песок больше подходит, поскольку развивается мелкая моторика. Что касается шерсти - это, можно сказать, символ нашего региона", - сказала Дзахмышева.

По словам автора проекта, дети учатся придумывать сюжет, создавать сценарий и снимать по нему свой мультфильм. Ребята вместе с работниками центра выстраивают из конструктора и пластилина сцены из будущего мультфильма или же фотографируют рисованные сцены. Затем они вместе со взрослыми монтируют и озвучивают анимационные фильмы. В среднем на создание одного анимационного фильма уходит около месяца.

В состав центра "Феномен" входят мультимедийная студия "Слон", театральная студия "Шар", дизайн-студия и фотостудия. "И если все будет хорошо, то самостоятельно, отдельно заработает песочная студия", - добавила руководитель проекта. По ее словам, студия для работы с песком есть и сейчас, но она пока небольшая и требует обновления оборудования для большего охвата детей.

Фестиваль "Мульт - мы"

Реализация проекта в рамках гранта рассчитана на 12 месяцев. "В конце ноября проведем в Нальчике детский фестиваль, в рамках которого мы покажем то, что было отснято за год", - рассказала Дзахмышева.

На фестивале будут представлены анимационные фильмы и несколько социальных роликов, продолжительностью от 1 до 5 минут. "Цель - не показать количество, наша цель в другом - ребенок должен в этом процессе поучаствовать, ощутить свою значимость, потенциал, и в итоге получить удовольствие", - сказала автор проекта.

"Мы хотим в наших мультфильмах рассказать о Нальчике, об эпосе и легендах Кавказа. Кроме того, дети расскажут о том, как они представляют себе счастье, то, как человек дышит, что такое улыбка, что такое любовь. Дети трактуют это очень необычно", - добавила собеседница.

Одна из основных задач фестиваля - создание среды творческого общения воспитанников детских анимационных студий, любительских объединений, а также популяризация анимации и приобщение к анимационному творчеству широкого круга детей и подростков.

"Для ребенка мультипликация - это отражение его внутреннего мира, диалог с самим собой, с другими людьми и миром вообще. Другими словами, герои мультфильмов, созданных детьми, позволяют им перенести в пространство анимации свои переживания, надежды, мечты. Это помогает, с одной стороны, зрителям (родителям, педагогам) увидеть то, что иногда ребенок не готов сказать напрямую, словами, а с другой - отразить ребенку свой внутренний мир <...>. Таким образом, можно говорить о том, что мультипликация выступает инструментом развития личности ребенка", - пояснила Дзахмышева.

Имя в титрах

В проекте принимают участие волонтеры, в основном подросткового возраста. "Мы решили, почему бы не отвлечь детей от телефонов? Альтернатива бесподобная - ребенок может пообщаться со своими сверстниками, поучаствовать в проекте, где может помочь другому ребенку. Самое главное - он увидит результат, то есть свое имя в титрах, свой голос за кадром, свою реализованную идею", - сказала Дзахмышева.

Сегодня почти каждый может похвастаться современным телефоном, а вот созданным своими руками анимационным фильмом - нет. "Подростки <...> ведь потом могут этим заинтересоваться и создавать что-то свое уже вне нашего проекта", - отметила собеседница.

Волонтеры помогают детям придумывать сюжеты, работать с материалом и снимать сцены из будущих мультфильмов на камеру. На каждом этапе к проекту может присоединиться любой желающий. Участвуют не только волонтеры, дети и их родители, но и приезжают учителя из сельских школ, чтобы потом запустить свои кружки.

Центр проводит не только занятия, но и мастер-классы в разных населенных пунктах республики. В ближайшее время они планируются в Баксане, Чегеме, Нарткале, селении Старый Урух, а также в интернатах и прогимназиях Нальчика.

Кроме того, "Феномен" уже подал заявку на получение президентского гранта для реализации нового проекта "Великие произведения на песке".

Планируется, что слова в этом проекте будут звучать на русском, кабардинском и балкарских языках. А основной темой проекта станет рассказ о писателях и поэтах России, и, в частности, Кабардино-Балкарии.