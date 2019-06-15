В Канаде в честь Дня России прошел торжественный прием для дипломатов и соотечественников

ОТТАВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Торжественным приемом в российском посольстве в Оттаве в пятницу отпраздновали День России, на который были приглашены дипломаты из разных стран, а также российские соотечественники. На прием пришли около 300 гостей.

"Наша страна сильна исторической преемственностью, верностью традициям и почитанием героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины. Русский мир Канады объединяет всех, для кого великий и могучий русский язык был и остается родным, кто считает себя причастным к отечественной истории и культуре, - сказал собравшимся посол РФ в Канаде Александр Дарчиев. - Да здравствует Россия, наша общая великая Родина, исторически объединяющая народы, религии и культуры".

Дипломат также подчеркнул, что современная Россия - это устремленное в будущее государство, которое "открыто для совместной работы со всеми заинтересованными сторонами ради процветания, общей безопасности, сохранения окружающей среды и лучшей жизни для всех".

"Проведение таких приемов в посольстве России очень важно для соотечественников, проживающих в Канаде, но также и для многочисленных канадцев и представителей других государств, ежегодно приходящих на этот праздник. Это говорит о том, что, несмотря на текущие политические разногласия с некоторыми странами, в российское посольство приходят представители разных государств, чтобы пообщаться и отметить День России", - сказала корреспонденту ТАСС член правления Координационного совета организаций российских соотечественников Канады Наталья Тарышкина. Она добавила, что российские соотечественники, оказавшиеся в Канаде, "помнят свои корни, не забывают и всегда поддерживают Россию".

Как стало известно корреспонденту ТАСС, прием в российской дипмиссии посетили послы и представители Канады, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Испании, Казахстана, Китая, Колумбии, Мексики, Перу, Польши, Франции и многих других. На приеме гостей угощали традиционными блюдами русской кухни.